الكرملين: بوتين يبحث مع ولي عهد أبو ظبي التنسيق من أجل الاستقرار في المنطقة

ناقش الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع ولي عهد أبو ظبي، محمد آل نهيان، مسائل التعاون من أجل توفير الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط.

© Sputnik. Michail Klimentjev الإمارات تسعى لتعزيز التعاون مع روسيا اقتصاديا وعسكريا وسياحيا وثقافيا

موسكو — سبوتنيك . وجاء في بيان الكرملين: "جرت مكالمة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة للإمارات العربية المتحدة محمد آل نهيان، وجرى بحث المسائل الملحة للتعاون الروسي — الإماراتي مع الأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال مباحثات بوتين وآل نهيان في موسكو في أبريل العام 2017".

وتابع البيان: "تم التأكيد على الاهتمام المشترك في تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق الوثيق من أجل توفير الاستقرار والأمن في منطقة الخليج والشرق الأوسط".

ويذكر أيضا أن بوتين هنأ الشيخ محمد آل نهيان بمناسبة عيد ميلاده.

وكان الرئيس الروسي قد التقى محمد آل نهيان، في 20 نيسان/أبريل عام 2017 في موسكو وبحث معه مكافحة الإرهاب في سوريا فضلا عن غيرها من الجوانب الملحة للوضع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتم أيضا إيلاء اهتمام خاص لخطوات مشتركة نحو مزيد من تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.