مركز المصالحة يعلن خروج أول مجموعة من المدنيين من الغوطة الشرقية

أعلن مركز المصالحة الروسي، خروج أول مجموعة من المدنيين من بلدة دوما في الغوطة الشرقية عبر الممر الإنساني ونقطة مخيم الوافدين.

الغوطة الشرقية- سبوتنيك . وقال رئيس مركز المصالحة الجنرال يوري يفتوشينكو: "بعد المفاوضات بين المركز ومتزعمي التشكيلات المسلحة الخارجة عن القانون في الغوطة الشرقية تم التوصل إلى اتفاق لإخراج مجموعتين من المدنيين تضم قرابة 100 مدني من بلدة دوما إلى نقطة العبور في مخيم الوافدين، بينهم جرحى".

وكان مركز المصالحة الروسي، أعلن أمس الاثنين، إخراج 76 شخصا عبر الممر الإنساني من الغوطة الشرقية بينهم 49 طفلا.

كما قام الجيش العربي السوري مؤخراً بتأمين خروج عدد من العائلات والأهالي من بلدة مسرابا في الغوطة الشرقية، وبلغ عدد هؤلاء المدنيين نحو 60 مدنيا بينهم نساء وأطفال وكبار في السن.