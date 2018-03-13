بوغدانوف يلتقي الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

كما لفت البيان إلى أنه من خلال اللقاء:
تم أيضا تبادل للآراء بشكل مفصل حول غيرها من قضايا الساعة في منطقة الشرق الأوسط مع التركيز على تطور الأوضاع في سوريا والعراق.
وخلص البيان إلي القول إنه "في نهاية الاجتماع، تم التأكيد على النية المتبادلة لمزيد من تعزيز علاقات الصداقة التقليدية الروسية- الفلسطينية".
وتتمتع روسيا وفلسطين بعلاقات متينة وعميقة في العديد من المجالات، بينها المجال السياسي. وأقيمت علاقات دبلوماسية بين روسيا وفلسطين في عام 1974، حيث تم افتتاح ممثلية لمنظمة التحرير الفلسطينية في موسكو.
واعترف الاتحاد السوفيتي في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1988 بدولة فلسطين، وتتميز العلاقات الثنائية بين البلدين بكثافة اللقاءات والاجتماعات الثنائية على أعلى مستوى، حيث اجتمع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بنظيره الفلسطيني، محمود عباس، عدة مرات في الفترة الأخيرة، من بينها لقاء الرئيسين في منتجع سوتشي في 11 مايو/أيار عام 2017.
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