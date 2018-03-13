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00:05 14 مارس/ آذار 2018
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    ميخائيل بوغدانوف

    بوغدانوف يلتقي الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

    © Sputnik. Alexey Filippov
    روسيا
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    بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط والبلدان الأفريقية، نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الثلاثاء 13 مارس/آذار، موضوع التسوية في الشرق الأوسط مع الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، نايف حواتمة، الذي يقوم بزيارة إلى موسكو.

    بوغدانوف
    © Sputnik. Vladimir Trefilov
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    موسكو — سبوتنيك. وذكرت الخارجية الروسية في بيان لها أنه خلال اللقاء الذي شارك فيه أيضا، سفير دولة فلسطين لدى روسيا، عبد الحفيظ نوفل، تم بحث مفصل لآفاق التسوية الفلسطينية — الإسرائيلية وموضوع التغلب على الانقسام الفلسطيني الداخلي على أساس القاعدة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية ومبادرة السلام العربية.

    كما لفت البيان إلى أنه من خلال اللقاء:

    تم أيضا تبادل للآراء بشكل مفصل حول غيرها من قضايا الساعة في منطقة الشرق الأوسط مع التركيز على تطور الأوضاع في سوريا والعراق.

    وخلص البيان إلي القول إنه "في نهاية الاجتماع، تم التأكيد على النية المتبادلة لمزيد من تعزيز علاقات الصداقة التقليدية الروسية- الفلسطينية".

    وتتمتع روسيا وفلسطين بعلاقات متينة وعميقة في العديد من المجالات، بينها المجال السياسي. وأقيمت علاقات دبلوماسية بين روسيا وفلسطين في عام 1974، حيث تم افتتاح ممثلية لمنظمة التحرير الفلسطينية في موسكو.

    واعترف الاتحاد السوفيتي في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1988 بدولة فلسطين، وتتميز العلاقات الثنائية بين البلدين بكثافة اللقاءات والاجتماعات الثنائية على أعلى مستوى، حيث اجتمع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بنظيره الفلسطيني، محمود عباس، عدة مرات في الفترة الأخيرة، من بينها لقاء الرئيسين في منتجع سوتشي في 11 مايو/أيار عام 2017.

     

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    العلاقات الروسية الفلسطينية, لقاء رسمي, جبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين, المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف, نايف حواتمة, فلسطين, روسيا
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