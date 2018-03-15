الخارجية الروسية: قواتنا الجوية تدعم الجيش السوري لإزالة الإرهاب نهائيا من سوريا

وبشأن المفاوضات المرتقبة بين وزارء خارجية الدول الضامنة، قالت الخارجية الروسية إنها تدعم "بشكل ثابت ومستمر" استقلال ووحدة الأراضي السورية.
وأكدت أن قوات روسيا الجوية الفضائية تدعم القوات المسلحة السورية من أجل "إزالة التشكيلات الإرهابية نهائيا من سوريا".
وأشارت الخارجية الروسية إلى أن مكافحة الإرهاب يجب أن تكون عملا مشتركا، مضيفة أن تقسيم الإرهابيين إلى "جيدين" و"سيئين" غير مقبول.
ويناقش وزراء خارجية الدول الضامنة، غدا الجمعة، نتائج شراكتهم في حل الأزمة السورية منذ عام.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)