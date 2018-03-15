الخارجية الروسية: قواتنا الجوية تدعم الجيش السوري لإزالة الإرهاب نهائيا من سوريا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس 15 مارس/ آذار، أن روسيا تدعم سيادة سوريا ووحدة أراضيها.

© AFP 2018/ STANISLAV FILIPPOV خبراء من الدول الضامنة يجرون لقاءات ثنائية حول سوريا في أستانا

موسكو — سبوتنيك . وأضافت وزارة الخارجية أن القوات الجوية الفضائية الروسية تدعم الجيش الروسي في مكافحته للإرهاب.

وبشأن المفاوضات المرتقبة بين وزارء خارجية الدول الضامنة، قالت الخارجية الروسية إنها تدعم "بشكل ثابت ومستمر" استقلال ووحدة الأراضي السورية.

وأكدت أن قوات روسيا الجوية الفضائية تدعم القوات المسلحة السورية من أجل "إزالة التشكيلات الإرهابية نهائيا من سوريا".

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن مكافحة الإرهاب يجب أن تكون عملا مشتركا، مضيفة أن تقسيم الإرهابيين إلى "جيدين" و"سيئين" غير مقبول.

ويناقش وزراء خارجية الدول الضامنة، غدا الجمعة، نتائج شراكتهم في حل الأزمة السورية منذ عام.