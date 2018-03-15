بوتين يبحث مع مجلس الأمن الروسي الأوضاع في سوريا

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أكد اليوم الخميس أن روسيا ستقضي على الإرهابيين في سوريا، بما في ذلك في الغوطة الشرقية.
وقال لافروف خلال منتدى "روسيا بلد الإمكانيات": "في سياق الحديث عن سوريا، أريد أن أقول إننا مستمرون في محاربة الإرهابيين، سنقضي عليهم، وسنساعد في القضاء عليهم في الغوطة الشرقية، حيث يقوم الجيش السوري بعملياته بدعمنا".
وأضاف: "الأهم أن يتوقف التحالف الأمريكي الذي يعمل هناك جوا، ولديه قوات خاصة على الأرض من دعم الإرهابيين، مثل "جبهة النصرة"، بما فيهم في الغوطة الشرقية وغيرها من الأماكن".
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