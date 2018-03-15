بوتين يبحث مع مجلس الأمن الروسي الأوضاع في سوريا

أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث مع مجلس الأمن الروسي الأوضاع في سوريا وتمت الإشارة إلى بوادر تحسن الوضع الانساني في الغوطة الشرقية.

© Sputnik. Grigory Sysov بوتين: الإرهابيون في الغوطة الشرقية يقصفون دمشق يوميا بحوالي 70 قذيفة

موسكو — سبوتنيك . وقال بيسكوف: "خلال مناقشة الوضع في سوريا ، أشار المشاركون في الاجتماع إلى التوجه الإيجابي في تسوية الوضع حول الغوطة الشرقية، وأشاروا إلى استمرار خروج السكان المدنيين وبوادر تحسين الوضع الإنساني".

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أكد اليوم الخميس أن روسيا ستقضي على الإرهابيين في سوريا، بما في ذلك في الغوطة الشرقية.

وقال لافروف خلال منتدى "روسيا بلد الإمكانيات": "في سياق الحديث عن سوريا، أريد أن أقول إننا مستمرون في محاربة الإرهابيين، سنقضي عليهم، وسنساعد في القضاء عليهم في الغوطة الشرقية، حيث يقوم الجيش السوري بعملياته بدعمنا".

وأضاف: "الأهم أن يتوقف التحالف الأمريكي الذي يعمل هناك جوا، ولديه قوات خاصة على الأرض من دعم الإرهابيين، مثل "جبهة النصرة"، بما فيهم في الغوطة الشرقية وغيرها من الأماكن".