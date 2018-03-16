الدفاع الروسية: لم يكن هناك أي استخدام للأسلحة الكيميائية في الغوطة الشرقية

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة 16 مارس/ آذار، إنه لم يكن هناك أي استخدام للأسلحة الكيميائية في منطقة الغوطة الشرقية.

موسكو- سبوتنيك. وأشار الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، إلى أن الأنباء التي زعمت استخدام القوات السورية للأسلحة الكيميائية في حمورية بالغوطة الشرقية لم يكن لها أي تأكيدات.

ولفت كوناشينكوف إلى أن بعض وسائل الإعلام الغربية تحدثت، صباح اليوم، عن استخدام القوات السورية في حمورية للأسلحة الكيميائية وعن وجود أعداد كبيرة من الضحايا.

وأضاف: "صدفة في تلك الأثناء وبمساعدة مركز المصالحة الروسي، بدأ المدنيون في الخروج من حمورية، حيث غادر أكثر من 11.5 ألف سوري عبر الممر الإنساني".

وتابع: "ممثلو وسائل الإعلام الروسية والغربية والعربية العاملون في حمورية سألوا جميع الخارجين عما إذا كان هناك هجوم كيميائي في الصباح؟ ولم يكن هناك شخص واحد سمع شيئا عن ذلك الأمر".