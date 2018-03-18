الدفاع الروسية: أكثر من 68 ألف شخص غادروا الغوطة الشرقية منذ بدء الممر الآمن

أعلن المركز الروسي للمصالحة بين أطراف النزاع في سوريا، اليوم الأحد، خروج أكثر من 20 ألاف مدني صباح اليوم الأحد، 18 مارس/آذار، عبر الممر الإنساني في بلدة الحمورية بالغوطة الشرقية.

الغوطة الشرقية — سبوتنيك . وأكد المتحدث الرسمي باسم المركز الروسي للمصالحة بين أطراف النزاع في سوريا، اللواء فلاديمير زولوتوخين، خروج أكثر من 20 ألاف مدني صباح اليوم، عبر الممر الإنساني في بلدة الحمورية بالغوطة الشرقية

وقال زولوتوخين اليوم: "حتى الساعة 10.00 صباحاً خرج أكثر من 20 ألف عبر الممر الإنساني في بلدة الحمورية بالغوطة الشرقية، وخروج الناس مستمر".

وتعدى إجمالي عدد الخارجين خلال عمل الممرات الآمنة 68 ألف شخصا.

وكان المركز الروسي للمصالحة بين أطراف النزاع في سوريا، أعلن في وقت سابق، اليوم الأحد، خروج أكثر من 5 ألاف مدني صباح اليوم، عبر الممر الإنساني في بلدة الحمورية بالغوطة الشرقية.