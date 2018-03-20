الكرملين: بوتين يلتقي بأمير قطر الأسبوع المقبل

أعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء 20 مارس/ آذار، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سوف يلتقي بأمير قطر، في الأسبوع المقبل.

© Sputnik. Alexey Druzhinin أمير قطر يهنئ بوتين بالفوز في الانتخابات الرئاسية

موسكو- سبوتنيك وقال المتحدث الصحفي باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير سيلتقي الأسبوع المقبل بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وذكر بيسكوف ردا على سؤال لـ "سبوتنيك" في هذا الصدد "نعم، سيكون هناك لقاء".

وكان أمير قطر قد تلقى، في وقت سابق، دعوة من الرئيس الروسي لزيارة موسكو، بحسب وكالة الأنباء القطرية.

ووقعتا روسيا وقطر، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اتفاقا حول التعاون العسكري التقني، في إطار زيارة لوزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قام بها، إلى العاصمة القطرية الدوحة.