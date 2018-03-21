البيت الأبيض: ترامب وابن سلمان ناقشا قضية اليمن و"التهديد الإيراني والحوثي"

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء 21 مارس/ آذار، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ناقشا قضية اليمن و"التهديد الإيراني والحوثي".

© AP Photo/ Evan Vucci مسؤول أمريكي: ترامب يطالب بن سلمان بإنهاء الأزمة مع قطر

ونقلت وكالة "رويترز" عن البيت الأبيض القول إن " الرئيس ترامب ناقش مع ولي العهد السعودي الوضع في اليمن، خلال اجتماع جرى أمس الثلاثاء".

وأضافت "كما تم بحث النشاط الإيراني والحوثي في اليمن والأزمة الإنسانية".

وتابع البيت الأبيض، في بيانه، "عن اليمن ناقش الرئيس وولي العهد التهديد الذي يمثله الحوثيون للمنطقة بمساعدة من الحرس الثوري الإيراني".

وأضاف "وناقش القادة خطوات إضافية لمعالجة الوضع الإنساني واتفقوا على أن الحل السياسي للصراع ضروري في نهاية المطاف لتلبية احتياجات الشعب اليمني".