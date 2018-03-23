الكرملين: بوتين يلتقي أمير قطر يوم 26 مارس في موسكو

أعلن الكرملين، اليوم الجمعة 23 مارس/ آذار، أن الرئيس الروسي يلتقي أمير قطر في 26 من الشهر الجاري، في موسكو.

© Sputnik. Alexey Druzhinin أمير قطر يهنئ بوتين بالفوز في الانتخابات الرئاسية

موسكو- سبوتنيك. وأشار الكرملين إلى أن اللقاء سيتناول مباحثات حول التعاون في المجال التجاري والاقتصادي والإنساني، إضافة إلى قضايا دولية مهمة.

وأوضح: "يوم السادس والعشرين من مارس يجري الرئيس الروسي مباحثات مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي يقوم بزيارة عمل إلى روسيا. ومن المقرر مناقشة قضايا تطوير التعاون الروسي القطري في المجال التجاري الاقتصادي والإنساني، إضافة إلى قضايا دولية مهمة".

وكان أمير قطر قد تلقى، في وقت سابق، دعوة من الرئيس الروسي لزيارة موسكو، بحسب وكالة الأنباء القطرية.

ووقعت روسيا وقطر، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اتفاقا حول التعاون العسكري التقني، في إطار زيارة لوزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قام بها، إلى العاصمة القطرية الدوحة.