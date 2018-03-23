الدفاع الروسية: سلاح الجو الروسي لا يهاجم الغوطة الشرقية ولا يستخدم ذخائر حارقة

© Sputnik. Mikhail Alaeddin الدفاع الروسية تنفي الأنباء حول شن روسيا ضربة جوية على الغوطة

موسكو — سبوتنيك . وقالت الدفاع في بيان: "الطيران الروسي لا يشن ضربات على المناطق السكنية في الغوطة الشرقية، وعلاوة على ذلك، لا يستخدم ذخيرة حارقة ، على عكس التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة. وأضافت أن "الأنباء، التي نشرها المحتالون من أمثال "الخوذ البيضاء" وما يسمى بـ "مرصد حقوق الإنسان في سوريا" على حساب المأساة الانسانية ما هي إلا كذب".

وأشار البيان إلى أن استطلاع مئات من سكان الغوطة الشرقية الخارجين إلى المناطق الآمنة بمساعدة مركز المصالحة الروسي تشير إلى أن "الخوذ البيضاء" تنشط فقط في مناطق سيطرة "النصرة" ولا يقدمون أي مساعدة للسكان.

وكان رئيس مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة في سوريا الجنرال يوري يفتوشنكو، أعلن أمس الخميس أنه ومنذ بداية الهدنة الإنسانية في الغوطة الشرقية، وبمساعدة مركز المصالحة الروسي في سوريا جرى خروج 94831 شخصا.

وقال يفتوشنكو، في مؤتمر صحفي، "منذ بداية "الأزمة الإنسانية" في الغوطة الشرقية، جرى إخراج 94831 شخصا، وذلك بمساعدة المركز الروسي للمصالحة الأطراف المتحاربة".

وأشار يفتشنكو، إلى خروج 7128 شخصا من منطقة الغوطة الشرقية اليوم الخميس عبر ممر الوافدين.

وشدد يفتوشينكو على أن "الوضع في الغوطة الشرقية يزداد استقرارا، حيث تجري عملية عودة المدنيين إلى البلدات التي تم تحريرها من قبضة المسلحين، ومن بين هؤلاء الأشخاص من خرجوا عبر الممرات الإنسانية منذ 3 أو 4 أيام"