الدفاع الروسية: مغادرة أكثر من 100 ألف شخص الغوطة الشرقية بمساعدة مركز المصالحة

أعلن رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، يوري يفتوشينكو، مغادرة أكثر من 100 ألف شخص من الغوطة الشرقية.

موسكو —سبوتنيك. وأكد يفتوشينكو أنه منذ بدء عمل الممر الإنساني في الغوطة الشرقية خرج 103606 أشخاص.

ونفت الدفاع الروسية أنباء وسائل إعلام زعمت قيام سلاح الجو الروسي بتوجيه ضربات "بقنابل حارقة" على الغوطة الشرقية في سوريا.

وصرحت الدفاع في بيان: "الطيران الروسي لا يشن ضربات على المناطق السكنية في الغوطة الشرقية، وعلاوة على ذلك، لا يستخدم ذخيرة حارقة، على عكس التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة. وأضافت أن "الأنباء، التي نشرها المحتالون من أمثال "الخوذ البيضاء" وما يسمى بـ "مرصد حقوق الإنسان في سوريا" على حساب المأساة الإنسانية ما هي إلا كذب".