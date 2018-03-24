أمير قطر يلبي دعوة بوتين ويزور روسيا غدا

يتوجه أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، إلى موسكو، غدا الأحد 25 مارس/ آذار في زيارة رسمية لمدة يومين، تلبية لدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

القاهرة — موسكو . ويجري الرئيس الروسي والشيخ تميم بن حمد مباحثات حول تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

ومن بين المجالات التي يبحثها بوتين وتميم، الطاقة والتجارة، بالإضافة إلى قضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك بين البلدين.

وزار أمير قطر موسكو في يناير/ كانون الثاني 2016، لأول مرة منذ توليه الحكم عام 2013.

وناقش الجانبان وقتها، ملفات الطاقة، بخاصة قطاع الغاز، حيث تعتبر روسيا وقطر من أهم منتجي الغاز الطبيعي في العالم.