الخطوط الجوية القطرية تناقش شراء حصة في مطار فنوكوفو الروسي

أعلنت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الأحد 25 مارس/آذار، أن الخطوط الجوية القطرية، ستوقع خلال زيارة أمير قطر لروسيا مذكرة تفاهم مع مطار فنوكوفو في موسكو، تنص على إمكانية شراء خطوطها الجوية أسهم في المطار.

الدوحة — سبوتنيك . وقالت الخارجية القطرية لوكالة "سبوتنيك":

سيتم توقيع مذكرة تفاهم بين الخطوط الجوية القطرية ومطار فنوكوفو الدولي لاحتمال شراء حصة في مطار فنوكوفو.

في سياق متصل، قال فهد بن محمد العطية، سفير قطر لدى روسيا، إن "موقف موسكو كان ثابتا منذ بداية الأزمة الخليجية، عبر الوقوف إلى جانب المبادئ الدولية التي تقول بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام سيادتها".

وأشار السفير القطري، خلال مقابلة مع صحيفة الشرق المحلية، إلى أن موقف روسيا في بداية الأزمة كان ثابتا، بأنها لا تقف على الحياد إذا كان هناك خرق للقانون الدولي، لأنها ترفض التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للدول رفضا قاطعا على حد قوله.

وأضاف العطية، أن "الروس طالبوا أطراف النزاع بعدم التعدي على المبادئ التي ضمنتها الشرعية الدولية، وأن يتم حل الخلافات من خلال الحوار، وليس من خلال الإملاءات والتهديد الذي يناقض الشرعية الدولية".