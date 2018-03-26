الخارجية البولندية تستدعي السفير الروسي

أعلن السكرتير الصحفي في السفارة الروسية في وارسو فلاديمير ألكسندروف أن الخارجية البولندية استدعت السفير الروسي سيرغي أندرييف، اليوم الاثنين 26 مارس/آذار، في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت موسكو.

وارسو — سبوتنيك . وقال السكرتير في تصريحات لـ"سبوتنيك": "السفير الروسي تم استدعاؤه إلى الخارجية في تمام الساعة 12 بالتوقيت المحلي"، دون أن يشير إلى تفاصيل أخرى.

وكان وزير الخارجية البولندي، ياتسك تشابوتوفيتش، قال إن بلاده تعتبر مواصلة الحوار السياسي مع روسيا أمرا ضروريا مع الأخذ بالاعتبار "أعمال موسكو بحق الشركاء"، وأكد: "سنقوم بصياغة موقفنا مع شركائنا في الناتو والاتحاد الأوروبي".