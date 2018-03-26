مركز المصالحة الروسي: أكثر من 520 مدنيا يخرجون من الغوطة الشرقية اليوم

أعلن مركز المصالحة الروسي، اليوم الاثنين 26 مارس/ آذار، خروج أكثر من 520 مدنيا من الغوطة الشرقية.

© Sputnik. Nour Molhem بارقة أمل تولد في قلوب أهالي المخطوفين مع انتصار الجيش في الغوطة الشرقية

دمشق — سبوتنيك. وقال المركز في بيان له إن أكثر من 520 مدنيا خرجوا من الغوطة بمساعدة أطراف النزاع في سوريا، عبر الممر الإنساني في مخيم الوافدين.

واتخذ مجلس الأمن الدولي قرارا بالإجماع في 25 فبراير/ شباط الماضي طالب فيه بوقف جميع الأعمال العدائية في الأراضي السورية لمدة 30 يوما.

وجاءت الهدنة لتمكين الجهات والمنظمات الدولية من تقديم المساعدة الإنسانية للمحاصرين داخل مناطق النزاع.

وأعلنت روسيا هدنة إنسانية يومية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا بمنطقة الغوطة الشرقية، منذ 27 فبراير الماضي، وفتح من خلالها عديد من الممرات الإنسانية.

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، التابع لوزارة الدفاع الروسية، مساء الأحد الماضي، أنه تم إجلاء أكثر من 110 آلاف مدني من الغوطة الشرقية بريف دمشق منذ تنفيذ الهدنة الإنسانية.