الدفاع الروسية: خروج أكثر من 13 ألف مسلح مع عائلاتهم خلال 3 أيام من عربين إلى إدلب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية خروج أكثر من 13 ألف مسلح مع عائلاتهم من عربين بالغوطة الشرقية إلى إدلب وذلك خلال 3 أيام.

موسكو —سبوتنيك. وأضافت الوزارة، اليوم الثلاثاء 27 مارس/ آذار، أنه تم تحرير 26 من المدنيين والعسكريين السوريين أمس الاثنين كانوا أسرى لدى مسلحي "فيلق الرحمن".

وقالت الدفاع في بيان إنه نتيجة للاتفاقات التي تم التوصل إليها بين مركز المصالحة الروسي ومتزعمي "فيلق الرحمن"، يستمر خروج مسلحي التنظيم من بلدة عربين في الغوطة الشرقية.

وأكدت "الدفاع الروسية" خروج 6749 مسلحا مع أفراد عائلاتهم، يوم 26 مارس، عبر الممر الإنساني.

كما تم تحرير 26 عسكريا ومدنيا كانوا محتجزين كأسرى لدى "فيلق الرحمن"، نتجية لاتفاقات مركز المصالحة والمجموعات المسلحة الخارجة عن القانون.