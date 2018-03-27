زاخاروفا: الغرب يظهر العدائية في وقت مأساة روسيا

ذكرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن روسيا كانت دائما تشارك "الأمريكيين والأوروبيين الحزن، عندما تقع المصيبة في ديارهم".

© Sputnik. Ramil Sitdikov الكرملين يعلق على قرار عدد من الدول طرد دبلوماسيين روس

وأشارت زاخاروفا إلى أن الغرب عبر عن "عدوانه غير المبرر" في اليوم، الذي هزت فيه مأساة مركز التسوق في كيميروفو روسيا.

وكتبت زاخاروفا عبر حسابها على الفيسبوك: "اليوم، فهمنا الكثير عن سياسات دول أوروبا وأمريكا. في تلك اللحظات، التي يتعاطف فيها جميع الروس مع ضحايا المأساة في كيميروفو، كان الأهم بالنسبة لهم الإعلان عن إجراءات عدائية جديدة".

وأكدت أن روسيا كانت دائما تشاطر الأمريكيين والأوروبيين الحزن، عندما تقع المصيبة في ديارهم.

وأضافت زاخاروفا: "لقد سمعنا اليوم عبارات التعزية، لكننا في الواقع رأينا عدوانا غير مبرر. من الصعب تصديق ذلك. وسيكون من الصعب نسيانه".

وكانت 16 دولة أوروبية والولايات المتحدة وكندا والنرويج وأوكرانيا وعدد من الدول الأخرى قد أعلنت، في وقت سابق، عن طرد الدبلوماسيين الروس بسبب قضية سكريبال وابنته.