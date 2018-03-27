موسكو: لم تقدم أي دولة أدلة تشير إلى تورط روسيا في حادثة مقتل سكريبال

كما ذكرت المتحدثة أن بلادها طالبت لندن بتقديم جميع المواد المتعلقة بقضية مقتل العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال.
وأوضحت "توجهنا اليوم مجددا إلى سفارتي الولايات المتحدة وبريطانيا بطلب تقديم تلك المعلومات على الأقل، التي يتبادلونها فيما بينهم. والتي يلفتون انتباهنا إليها. نحن ننتظر هذه المواد".
وتابعت: "نحن نطالب بريطانيا بتقديم كل المعلومات المتوفرة في هذه القضية، موضحة أنه "حتى اليوم لم نستلم أي معطيات من لندن فيما يخص القضية، ولم تقدم أي دولة أدلة تشير إلى تورط روسيا في الحادثة".
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