مقتل 41 طفلا في مأساة كيميروفو الروسية

© Sputnik. Maksim Kiselev بالفيديو... لحظة اندلاع الحريق في المجمع التجاري في كيميروفو

سبوتنيك . وفقا له، فإن 67 شخصا قد قتلوا في الحادثة، وأصيب 67 آخرون. ويتلقى الآن 14 شخصا العلاج في المستشفى من بينهم 3 أطفال.

يذكر أن حريقا اندلع، يوم الأحد الماضي، في مركز "الكرز الشتوي" التجاري ذي أربعة طوابق في مدينة كيميريفو (جنوب سيبيريا الغربية). ونشب الحريق في الطابق العلوي حيث يوجد عدد من دور السينما بالإضافة إلى مناطق ألعاب الأطفال. ووفقا لآخر المعلومات لقي 64 شخصا مصرعهم نتيجة لهذه المأساة بالإضافة إلى 50 مصابا.

يذكر أيضا أن هذا الحريق يعتبر أحد أكبر الحرائق الأربعة التي وقعت في روسيا على مدى الــ 100 سنة الأخيرة، وذلك في إشارة إلى الحريق الذي وقع في عام 1999 في أحد أقسام الشرطة بمدينة سامارا حيث راح ضحيته 57 شخصا والحريق الذي وقع في عام 2007 في دار المسنين في بلدة كاميشيفاتسكايا بإقليم كراسنودار حيث بلغ عدد الضحايا 63 شخصا والحريق الذي وقع في عام 2009 في نادي "الحصان الأعرج" في مدينة بيرم حيث راح ضحيته 153 شخصا.