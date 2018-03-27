فيديو... مقاتلات "سو-35" تحط للمرة الأولى في جزيرة نائية

وصلت مقاتلات سلاح الجو الروسي من طراز "سو-35إس" للمرة الأولى إلى جزيرة إيتوروب.

وتقع هذه الجزيرة في جنوب مجموعة جزر الكوريل.

وانطلقت طائرات "سو-35إس" من مطار عسكري في إقليم خباروفسك، وحطت في جزيرة إيتوروب بعدما قطعت مسافة تزيد على ألفي كيلومتر بحسب وزارة الدفاع الروسية.

ووصفت وزارة الدفاع الرحلة التي قامت بها طائرات "سو-35إس"إلى جزيرة إيتوروب بالتدريبية.

وتجدر الإشارة إلى أن طائرة "سو-35إس" تقدر على قطع مسافة 3600 كيلومتر من دون أن تتزود بأي كمية إضافية من الوقود.

وتطير مقاتلة "سو-35إس" بسرعة تصل إلى 2400 كيلومتر في الساعة.

وتحمل مقاتلة "سو-35إس" من القنابل والصواريخ ما يزن 8 أطنان.

وتقدر طائرة "سو-35إس" التي تنتمي إلى الجيل 4++ من المقاتلات على ضرب الأهداف الجوية والأرضية والبحرية. وهي مزودة بجهاز الرادار "إربيس" الذي يرى الأهداف على مسافة 400 كيلومتر.

وتم تجهيز مقاتلة "سو-35إس" بمحرك قوي مزود بتقنية توجيه الدفع.