لافروف يقول للغرب: سنرد على هذه الوقاحة

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو سترد على طرد الدبلوماسيين الروس من أكثر من 20 دولة على خلفية قضية سكريبال.

© Sputnik. Eugene Odinokov زاخاروفا: الغرب يظهر العدائية في وقت مأساة روسيا

سبوتنيك - وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي في طشقند: "سنرد، دون أدنى شك، لا أحد يريد تحمل مثل هذه الوقاحة ونحن لا نريد".

وأشار إلى أن قرار عدد من الدول الغربية حول طرد الدبلوماسيين الروس هو نتيجة ابتزاز وضغوط هائلة من الولايات المتحدة.

وأضاف لافروف: "عندما يهمسون لنا ويطلبون منا مغادرة هذا البلد أو ذاك، فنحن نعرف على وجه اليقين أن ذلك نتيجة للضغوط الهائلة والابتزاز، الذي يعتبر الأداة الرئيسية لواشنطن في الساحة الدولية".

وكانت 16 دولة أوروبية والولايات المتحدة وكندا والنرويج وأوكرانيا وعدد من الدول الأخرى قد أعلنت، في وقت سابق، عن طرد الدبلوماسيين الروس بسبب قضية سكريبال وابنته.