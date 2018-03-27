إعلان الحداد العام في 28 مارس في روسيا على خلفية المأساة في كيميروفو

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يعلن فيه الحداد في روسيا يوم غد 28 آذار/مارس، وذلك على خلفية المأساة التي وقعت في كيميروفو الروسية، وفقا لما ذكره المكتب الصحفي للكرملين.