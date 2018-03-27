نائب محافظ مقاطعة كيميروفو يجثو على ركبتيه طالبا المغفرة من السكان (فيديو)

جثا نائب محافظ مقاطعة كيميروفو سيرغي تسيفيليوف على ركبتيه في الساحة الرئيسية في المدينة، وذلك خلال مظاهرة للسكان المحليين.

بدأ الناس بالتجمع في الساحة الرئيسية منذ صباح اليوم، وبعد سبع ساعات طلب ممثلو الإدارة من الجميع التفرق والعودة إلى المنازل، ولكن هذا المقترح قوبل بالرفض من قبل المتجمعين.

بعدها حاول تسيفيليوف الحديث مع الناس عن طريق الميكرفون، وعندما لاحظ أن الميكرفون لا يعمل قرر مخاطبة الحضور بشكل مباشر، قائلا: "أريد أن أطلب منكم المغفرة"، وبشكل غير منتظر جثا على ركبتيه.

وتابع النائب:"لنتحد مع بعض فمصيبتنا واحدة، ولا داعي لأن نحارب بعض فنحن لسنا أعداء".

ثم بدأ الناس بالتصفيق له.