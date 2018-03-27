لجنة التحقيق: العثور على 59 جثة والتعرف على 21 منها بعد حريق كيميروفو

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم لجنة التحقيق الروسية، سفيتلانا بيترينكو، اليوم الثلاثاء، العثور على 59 جثة من ضحايا حريق المركز التجاري بمدينة كيميروفو، ونقلهم إلى المشرحة، والتعرف على 21 منها.

© Sputnik. aliksandr kriagev نائب محافظ مقاطعة كيميروفو يجثو على ركبتيه طالبا المغفرة من السكان (فيديو)

موسكو — سبوتنيك . ونقلت لجنة التحقيق على قناتها في "تلغرام" عن المتحدثة قولها: "منذ اندلاع الحريق وحتى اللحظة الراهنة، عثر على 59 قتيلا ونقلوا إلى المشرحة. تم التعرف بالفعل على 21 قتيلا، ومنحت التصريحات لأقاربهم بدفنهم".

وأفادت بيترينكو أن لجنة التحقيق تلقت بلاغات من أقارب الضحايا بفقدان 67 شخصا حتى الآن.

وقالت في هذا الصدد: "حتى اللحظة الراهنة، لدى التحقيق بلاغات من الأقارب عن فقدان 67 أثناء الحريق في المركز التجاري بكيميروفو".

وأضافت المتحدثة أن اللجنة ترى من غير الممكن نشر قائمة أسماء الضحايا في هذه المرحلة من التحقيق، قبل انتهاء التحاليل الجينية للتعرف على جميع القتلى.