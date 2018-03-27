الملك سلمان وولي العهد يقدمان التعازي لبوتين في ضحايا حريق كيميروفو

أرسل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد السعودي محمد بن سلمان برقية عزاء ومواساة للرئيس فلاديمير بوتين إثر الحريق الذي اندلع في مركز تجاري في مدينة كيميروفو وأسفر عن وفيات وإصابات.

وجاء في برقية الملك: "علمنا بنبأ الحريق الذي اندلع في مركز تجاري بمدينة كيميروفو، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، معربين لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين الشفاء العاجل لجميع المصابين"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

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وعبر ولي العهد عن تعازيه قائلا: "بلغني نبأ الحريق الذي اندلع في مركز تجاري بمدينة كيميروفو، وما أسفر عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، راجياً الشفاء العاجل لجميع المصابين".

ووفقاً لعدد الضحايا، فإن حريق كيميروفو يعتبر واحداً من أكبر أربعة حوادث في روسيا منذ 100 عام، إلى جانب حرائق في مديرية الشؤون الداخلية في سامارا (1999، 57 ضحية)، في دار لرعاية المسنين في قرية كاميشيفسكايا في إقليم كراسنودار (2007، 63 ضحية) وفي نادي لامي هورس في بيرم (2009، 153 ضحية).