بوتين وأردوغان يناقشان التحضير للقمة الروسية التركية الإيرانية

قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التحضير للقمة الروسية التركية الإيرانية، التي ستعقد في أنقرة.

© AFP 2018/ STANISLAV FILIPPOV خبراء من الدول الضامنة يجرون لقاءات ثنائية حول سوريا في أستانا

موسكو- سبوتنيك وذكر بيسكوف، اليوم الثلاثاء 27 مارس/ آذار، أن الرئيسين ناقشا التحضيرات الخاصة بالقمة الثلاثية في مكالمة هاتفية جرت اليوم.

وكان مصدر في مكتب الرئاسة التركية قال، لوكالة "سبوتنيك" في وقت سابق، إن "رئيسي البلدين ناقشا عبر الهاتف التحضير للقمة الثلاثية بين روسيا وإيران وتركيا، حول التسوية السورية، التي ستجري في أنقرة في 4 أبريل/ نيسان".

وأوضح أن "الجانبين تطرقا إلى تطوير العلاقات الثنائية، وأكدا على عزمهما لتطوير العلاقات في جميع المجالات".