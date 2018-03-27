مؤسسة "فوينتورغ" الروسية تفتح متجرا في طرطوس السورية

أعلن فلاديمير بافلوف، مدير مؤسسة "فوينتورغ"، أنه تم افتتاح متجر للمؤسسة في القاعدة الحربية البحرية الروسية في مدينة طرطوس السورية.

© Sputnik. Vitaliy Ankov الدفاع الروسية: مقتل 32 شخصا بتحطم طائرة نقل روسية أثناء هبوطها في حميميم بسوريا

وقال بافلوف: "افتتحنا منذ أسبوعين بالضبط في مدينة طرطوس متجرا، بناءً على طلب من القيادة، ونمارس التجارة هناك ويتم التعامل بالروبل الروسي".

وبحسب المدير "هناك رغبة لدى الموظفين للعمل هنالك، ولهذا السبب سوف يكون هناك مسابقة لاختيار الموظفين، وستكون قاعدة حميميم هي المركز الرئيس للشركة".

وأضاف بافلوف: "ستكون الأسعار في المتجر نفس الأسعار في موسكو، وسيحوي المتجر على مقهيان وصالون حلاقة وغيرهم".