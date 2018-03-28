الطوارئ الروسية: التعرف على 27 ضحية بعد حريق المركز التجاري بمدينة كيميروفو

أعلن رئيس الإدارة الرئيسية لوزارة الطوارئ الروسية بمنطقة كيميروفو ألكسندر مامونتوف، اليوم الأربعاء ، انه قد جرى حتى الآن تحديد 27 ضحية بعد حريق المركز التجاري بمدينة كيميروفو.

كيميروفو — سبوتنيك. وقال مامونتوف في اجتماع بمقر العمليات: "حتى الآن قد جرى تحديد 27 ضحية". وأضاف:" من المخطط اليوم، دفن 14 شخصا".

يذكر أن حريقا اندلع يوم الأحد الماضي في مركز "الكرز الشتوي" التجاري ذي أربعة طوابق. ونشب الحريق في الطابق العلوي حيث يوجد عدد من دور السينما بالإضافة إلى مواقع ترفيه الأطفال. ووفقا لآخر المعلومات لقي 64 شخصا مصرعهم نتيجة لهذه المأساة، من بينهم عدد كبير من الأطفال.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد وقع في وقت سابق من اليوم، مرسوما يعلن فيه الحداد في روسيا يوم غد 28 آذار/مارس، وذلك على خلفية المأساة التي وقعت في مدينة كيميروفو الروسية.

وتجدر الإشارة إلى أن بوتين، وصل في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء إلى كيميروفو، حيث أسفر الحريق الذي اندلع يوم الأحد الماضي في مركز التسوق والترفيه "كرز الشتاء"، عن مصرع 64 شخصا.

يذكر أيضا أن هذا الحريق يعتبر أحد أكبر الحرائق الأربعة التي وقعت في روسيا على مدى الــ 100 سنة الأخيرة، وذلك في إشارة إلى الحريق الذي وقع في عام 1999 في أحد أقسام الشرطة بمدينة سامارا حيث راح ضحيته 57 شخصا والحريق الذي وقع في عام 2007 في دار المسنين في بلدة كاميشيفاتسكايا بإقليم كراسنودار حيث بلغ عدد الضحايا 63 شخصا والحريق الذي وقع في عام 2009 في نادي "الحصان الأعرج" في مدينة بيرم حيث راح ضحيته 153 شخصا.