روسيا تجعل من سلاح استخدم في سوريا سلاحا رادعا

وكان رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية الجنرال فاليري غيراسيموف قد أعلن أن تجارب الأعوام القليلة الماضية أتاحت لروسيا تطوير نظام الأسلحة المخصصة لضرب المعتدين.

© Sputnik. Ministry of Defence of the Russian Federation روسيا... نشر الصواريخ الضاربة على كل المحاور الاستراتيجية

ووفق رئيس أركان الجيش الروسي فإن روسيا ستركز على استخدام الصواريخ البعيدة المدى التي لا تحمل السلاح النووي لردع الأعداء المحتملين.

وأعلن الجنرال غيراسيموف عن نشر الصواريخ الرادعة على كل المحاور الاستراتيجية.

وأوضح الخبير العسكري أليكسي ليونكوف في حديث صحفي أن المقصود بالصواريخ المزمع استخدامها كسلاح رادع يمنع العدوان هي الصواريخ التي تحملها وتطلقها الطائرات والسفن البحرية والغواصات، ومنها صواريخ "كاليبر" التي استخدمت خلال حرب سوريا ضد الإرهاب.

وبدأ الحديث عن وجود البديل غير النووي للسلاح النووي الرادع بعد استخدام صواريخ "كاليبر" في سوريا بنجاح حسبما أشار الخبير.