مدير الاستخبارات الروسية: هناك ضباط استخبارات ضمن الدبلوماسيين الروس المطرودين

قال سيرغي ناريشكين، مدير الاستخبارات الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء 28 مارس/آذار، إنه من بين ممثلي البعثات الدبلوماسية الروسية، الذين طردوا يوجد ضباط الاستخبارات الخارجية، لكن عددهم قليل.

موسكو — سبوتنيك . وأشار ناريشكين إلى أن عدد ضباط الاستخبارات من بين الدبلوماسيين المطرودين "قليل"، وكانوا يقومون بتوفير أمن السفارات الروسية.

وتابع: "الاستخبارات الخارجية لديها أدوات واسعة النطاق لإجراء نشاط استخباراتي، يضمن حل المهام الموكلة لحماية مصالح دولتنا ومواطنينا في أي مكان في العالم".

يذكر أن دولا عديدة اتخذت قرارات بطرد دبلوماسيين روس، على خلفية قضية تسمم الضابط السابق في الاستخبارات الروسية، والذي تتهم لندن موسكو بالتورط في تسممه، وهو ما تنفيه روسيا مرارا وتكرارا.

© REUTERS/ Srdjan Zivulovic رئيس المجلس الأوروبي: 14 دولة أوروبية تقرر طرد دبلوماسيين روس

وجاءت قائمة بالدول الأوروبية وعدد الدبلوماسيين الروس الذين تم طردهم من كل دولة على النحو التالي:

بولندا 4 دبلوماسيين، ليتوانيا 3 دبلوماسيين، لاتفيا دبلوماسيا واحدا، أوكرانيا 13 دبلوماسيا، فرنسا 4 دبلوماسيين، الجمهورية التشيكية 3 دبلوماسيين، إستونيا دبلوماسيا واحدا، ألمانيا 4 دبلوماسيين، إيطاليا والدنمارك وهولندا دبلوماسيين اثنين من كل بلد.

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أن روسيا تأسف على قرار عدد من الدول الغربية بطرد الدبلوماسيين الروس على خلفية "قضية سالزبوري"، مضيفا "سيتعين علينا دراسة الوضع القائم إثر إعلان عدد من الدول حول طرد دبلوماسيينا، وسنبحث الوضع بشكل أساسي عبر وزارة الخارجية، وبعد ذلك ستعرض على الرئيس مقترحات حول الخطوات الردية".