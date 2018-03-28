بيسكوف: لندن لم تقدم أدلة "كافية ومفهومة" حول تورط روسيا في قضية سكريبال

قال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، اليوم الأربعاء 28 مارس/آذار، إن لندن لم تقدم أي أدلة "كافية ومفهومة" بشأن التورط المزعوم لموسكو في تسميم ضابط المخابرات الروسية السابق، سيرغي سكريبال.

© Sputnik. Alexei Druzhinin بيسكوف: روسيا تنطلق من مبدأ المعاملة بالمثل في كل حالة طرد للدبلوماسيين الروس

موسكو — سبوتنيك . وأشار بيسكوف في تصريحات إلى الصحفيين: "ربما أستطيع أن أكرر مرة أخرى أننا، للأسف الشديد، لم نر أي أدلة أو تفسيرات كافة للموقف، الذي اتخذه المسؤولون في لندن حتى الآن".

وتابع: "لم تقدم لندن أي معلومات إلى الجانب الروسي، والتقارير التي رأيناها في وسائل الإعلام، التي يدعم الادعاء بأنها معلومات تم تقديمها كحجج رئيسية، وهو أمر بالكاد يصمد أمام النقد".

يذكر أن دولا عديدة اتخذت قرارات بطرد دبلوماسيين روس، على خلفية قضية تسمم الضابط السابق في الاستخبارات الروسية، والذي تتهم لندن موسكو بالتورط في تسممه، وهو ما تنفيه روسيا مرارا وتكرارا.