روسيا تعلق على تصريحات محمد بن سلمان

وقال بيسكوف: "الاتصالات الروسية السعودية على مختلف المستويات، على المستوى الرفيع والخبراء وعلى أعلى المستويات، تتطور بنشاط كبير. يجري خلال هذه الاتصالات بحث مختلف مجالات التعاون والعمل المشترك، بما في ذلك التعاون في أسواق الطاقة".
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قال، خلال مقابلة مع "رويترز"، إن الرياض وموسكو تدرسان تمديد تعاون في كبح إنتاج النفط بدأ في يناير/ كانون الثاني 2017، في أعقاب انهيار أسعار الخام. وقال إن البلدين يعملان صوب تحالف تاريخي طويل الأجل على صعيد سوق النفط العالمية.
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