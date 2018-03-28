روسيا تنعى ضحايا الحريق في كيميروفو (صور)

وتجري اليوم مراسم دفن 15 شخصا، لقوا حتفهم في الحريق في كيميروفو. وسيتم تمويل جميع تكاليف الدفن من الصناديق الإقليمية.
وقام المواطنون في العديد من المدن الروسية بإقامة نصب تذكارية ليحملوا إليها الزهور والألعاب. وجرت مسيرات التضامن في موسكو وسانت بطرسبورغ ومدن روسية أخرى. وتم إلغاء الفعاليات الترفيهية في بريانسك وياروسلافل وتامبوف ومناطق أخرى من روسيا.
كما قام سكان كل من كازاخستان ولاتفيا وفنلندا وبلجيكا والعديد من البلدان الأخرى بجلب الزهور والألعاب إلى السفارات الروسية. وأعرب رؤساء الدول عن تعازيهم بالمأساة.
وقد نشب الحريق في المركز التجاري الترفيهي "زيمنايا فيشنا" في مدينة كيميروفو الروسية يوم الأحد 25 آذار/مارس. وأسفر الحريق عن وفاة 64 شخصا، معظمهم من الأطفال. وقد بدأ الحريق في الطابق الرابع من المبنى. ووفقا لشهود عيان فإن أبواب قاعات السينما كانت مقفلة، عندما بدأ الحريق، كما أن نظام الإنذار لم يعمل. وتم إعلان الحداد في كيميروفو لمدة 3 أيام.
- مدن روسيا تتضامن مع أهالي ضحايا حادث الحريق المروع مدينة كيميروفو، 27-28 مارس/ آذار 2018© Sputnik. Investigative Committee of Russia
- مدن روسيا تتضامن مع أهالي ضحايا حادث الحريق المروع مدينة كيميروفو، 27-28 مارس/ آذار 2018© Sputnik. Uliana Solovyova
- مدن روسيا تتضامن مع أهالي ضحايا حادث الحريق المروع مدينة كيميروفو، 27-28 مارس/ آذار 2018© Sputnik. Alexandr Kryazhev
- مدن روسيا تتضامن مع أهالي ضحايا حادث الحريق المروع مدينة كيميروفو، 27-28 مارس/ آذار 2018© Sputnik. Iliya Pitalev
- مدن روسيا تتضامن مع أهالي ضحايا حادث الحريق المروع مدينة كيميروفو، 27-28 مارس/ آذار 2018© Sputnik. Vladimir Astapkovich
- مدن روسيا تتضامن مع أهالي ضحايا حادث الحريق المروع مدينة كيميروفو، 27-28 مارس/ آذار 2018© Sputnik. Grigoriy Sisoev
- مدن روسيا تتضامن مع أهالي ضحايا حادث الحريق المروع مدينة كيميروفو، 27-28 مارس/ آذار 2018© Sputnik. Said Tzarnaev
- مدن روسيا تتضامن مع أهالي ضحايا حادث الحريق المروع مدينة كيميروفو، 27-28 مارس/ آذار 2018© Sputnik. Iliya Pitalev
- مدن روسيا تتضامن مع أهالي ضحايا حادث الحريق المروع مدينة كيميروفو، 27-28 مارس/ آذار 2018© Sputnik. Alexandr Kryazhev
- مدن روسيا تتضامن مع أهالي ضحايا حادث الحريق المروع مدينة كيميروفو، 27-28 مارس/ آذار 2018© Sputnik. Alexandr Kryazhev
- مدن روسيا تتضامن مع أهالي ضحايا حادث الحريق المروع مدينة كيميروفو، 27-28 مارس/ آذار 2018© Sputnik. Andrei Lukovskiy
- مدن روسيا تتضامن مع أهالي ضحايا حادث الحريق المروع مدينة كيميروفو، 27-28 مارس/ آذار 2018© Sputnik. Alexander Galperin
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