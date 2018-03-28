روسيا تنعى ضحايا الحريق في كيميروفو (صور)

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن إعلان الحداد الوطني، اليوم الأربعاء 28 آذار/مارس، على خلفية المأساة في المركز التجاري "زيمنايا فيشنيا" في كيميروفو، حيث لقي 64 شخصا حتفهم، وبينهم عشرات الأطفال.

© Sputnik. Vitaliy Ankov إعلان الحداد العام في 28 مارس في روسيا على خلفية المأساة في كيميروفو

سبوتنيك - ويتم اليوم تنكيس الأعلام الوطنية في جميع أنحاء البلاد، كما تلغى جميع المؤسسات الثقافية والقنوات التلفزيونية الأنشطة والبرامج الترفيهية.

وتجري اليوم مراسم دفن 15 شخصا، لقوا حتفهم في الحريق في كيميروفو. وسيتم تمويل جميع تكاليف الدفن من الصناديق الإقليمية.

وقام المواطنون في العديد من المدن الروسية بإقامة نصب تذكارية ليحملوا إليها الزهور والألعاب. وجرت مسيرات التضامن في موسكو وسانت بطرسبورغ ومدن روسية أخرى. وتم إلغاء الفعاليات الترفيهية في بريانسك وياروسلافل وتامبوف ومناطق أخرى من روسيا.

كما قام سكان كل من كازاخستان ولاتفيا وفنلندا وبلجيكا والعديد من البلدان الأخرى بجلب الزهور والألعاب إلى السفارات الروسية. وأعرب رؤساء الدول عن تعازيهم بالمأساة.

وقد نشب الحريق في المركز التجاري الترفيهي "زيمنايا فيشنا" في مدينة كيميروفو الروسية يوم الأحد 25 آذار/مارس. وأسفر الحريق عن وفاة 64 شخصا، معظمهم من الأطفال. وقد بدأ الحريق في الطابق الرابع من المبنى. ووفقا لشهود عيان فإن أبواب قاعات السينما كانت مقفلة، عندما بدأ الحريق، كما أن نظام الإنذار لم يعمل. وتم إعلان الحداد في كيميروفو لمدة 3 أيام.