"فافوريت" الروسي ينتصر بدون قتال

ولم يشهد العالم استخدام هذا النظام خلال عملية قتالية، غير أن الخبراء يصفونه بالنظام القتالي الفعال جدا.

وتحرس صواريخ "فافوريت"، اليوم، سماء روسيا وبلدان أخرى. وتتلخص وظيفتها الأساسية في حماية المنشآت العسكرية والاقتصادية والإدارية المهمة.

ويستطيع "فافوريت" أن يصد هجمات تشنها الطائرات والصواريخ وغيرها من وسائل الهجوم الجوي.

ويقدر "فافوريت" على إصابة الطائرات المهاجمة على مسافة 200 كيلومتر وعلى ارتفاع 20 كيلومترا. أما بالنسبة للصواريخ المهاجمة فيستطيع "فافوريت" أن يدمر ما يبعد عنه 40 كيلومترا على الأرض و25 كيلومترا في السماء.

ولا يمكن أن يفشل "فافوريت" في إصابة الهدف الذي يطير بسرعة لا تزيد على 2800 متر في الثانية. وبإمكانه رمي 36 هدفا بـ72 صاروخا في آن واحد.

وعن سبب عدم استخدام نظام "إس-300 فافوريت" خلال العملية القتالية الحقيقية حتى الآن يقول الخبير العسكري دميتري زادوروجني إنه لا يمكن لقيادي عسكري يمتلك مسكة من عقل أن يأمر بمهاجمة المنشأة أو المنطقة التي يحميها الـ"فافوريت".