خبير يكشف سبب حاجة روسيا لصاروخ فائق الثقل

ووفقا للخبير، فإنه في جميع أنحاء العالم هناك ميول لتطوير ناقلات فائقة الثقل، مضيفا أن "الجميع يضع حجر الأساس من أجل اكتشاف الكواكب، ولا يجب على روسيا أن تكون في آخر القائمة".
وأشار الخبير إلى أنه سيتم تخصص نفقات لإنشاء نموذج تخطيطي فقط، ولكن سيتم تخصيص نفقات أعلى بكثير في المستقبل.
وتخطط الشركة الروسية "روسكوسموس" لإنفاق 1.6 مليار روبل (حوالي 28 مليون دولار) من أجل إنشاء نموذج تخطيطي لصاروخ فائق الثقل. ومن المخطط أن يتم الانتهاء من النموذج بحلول نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2019. وسيتمكن الصاروخ من حمل مواد يصل وزنها إلى أكثر من 80 طنا إلى مدار منخفض بالقرب من الأرض، و20 طنا على الأقل إلى القمر.
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