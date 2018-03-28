خبير يكشف سبب حاجة روسيا لصاروخ فائق الثقل

يعتبر الخبير الروسي من الأكاديمية الروسية للملاحة الفضائية، ألكسندر جيليزنياكوف، أن روسيا تحتاج إلى تطوير صاروخ فائق الثقل (صاروخ ناقل)، وذلك ليس فقط من أجل استكشاف القمر والمريخ، وإنما من أجل أغراض دفاعية.

سبوتنيك . وقال الخبير: "نحن بحاجة إلى صاروخ فائق الثقل. إذا أردنا في السنوات 10-15 المقبلة السفر إلى القمر أو تنظيم رحلات استكشافية إلى المريخ أو الكويكبات، فإن الموارد الحالية لا تسمح بذلك، ومن أجل هذا يجب على روسيا امتلاك صاروخ فائق الثقل بدون شك".

ووفقا للخبير، فإنه في جميع أنحاء العالم هناك ميول لتطوير ناقلات فائقة الثقل، مضيفا أن "الجميع يضع حجر الأساس من أجل اكتشاف الكواكب، ولا يجب على روسيا أن تكون في آخر القائمة".

وأشار الخبير إلى أنه سيتم تخصص نفقات لإنشاء نموذج تخطيطي فقط، ولكن سيتم تخصيص نفقات أعلى بكثير في المستقبل.

وتخطط الشركة الروسية "روسكوسموس" لإنفاق 1.6 مليار روبل (حوالي 28 مليون دولار) من أجل إنشاء نموذج تخطيطي لصاروخ فائق الثقل. ومن المخطط أن يتم الانتهاء من النموذج بحلول نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2019. وسيتمكن الصاروخ من حمل مواد يصل وزنها إلى أكثر من 80 طنا إلى مدار منخفض بالقرب من الأرض، و20 طنا على الأقل إلى القمر.