رئيسا روسيا وصربيا يناقشان عبر الهاتف قضية التسوية في كوسوفو

أعلن الكرملين، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ناقش مع الرئيس الصربي الكسندر فوتشيتش، عبر الهاتف، قضية التسوية في صربيا.

© AP Photo/ Andrew Harnik أمريكا تكشف سبب عدم نقاش ترامب مع بوتين "قضية سكريبال" وجاء في بيان المكتب الصحفي للكرملين: "جرت مناقشة قضية التسوية في كوسوفو في سياق العمل الاستفزازي للسلطات في ميتروفيتسا التابعة لكوسوفو، ضد رئيس مكتب شؤون كوسوفو وميتوهيجا في الحكومة الصربية السيد دجوريتش".





وأكمل البيان "وأدان الطرف الروسي هذه الأعمال التي تخالف قرار مجلس الأمن الدولي 1244. وشُدِّدَ على أن التسوية في كوسوفو يجب أن تتأسس على التنفيذ الصارم لهذا القرار".