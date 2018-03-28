ممثل الرئيس الأسد يزور السفارة الروسية في دمشق ويقدم التعازي بضحايا كيميروفو

ممثلا للرئيس السوري بشار الأسد، زار وزير شؤون رئاسة الجمهورية العربية السورية، منصور عزام، السفارة الروسية في دمشق وقدم التعازي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين والسفير ألكسندر كينشاك والشعب الروسي الصديق بضحايا حريق كيميروفو الذي أودى بحياة 64 شخصا.

© Sputnik. Michael Klementiev بوتين: بعد كارثة كيميروفو هناك حشو إعلامي ومن الخارج أيضا لتأجيج الذعر وعدم الثقة

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية " سانا "، دون الوزير عزام كلمة في سجل التعازي أعرب فيها باسم الرئيس الأسد عن خالص العزاء والمواساة للرئيس بوتين ولشعب روسيا الصديق ولعائلات الضحايا والمصابين "راجيا من الله تعالى أن يتغمد أرواحهم الطاهرة بواسع الرحمة وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان والشفاء للجرحى."

من جهته قدم رئيس مجلس الوزراء السوري، المهندس عماد خميس، التعازي بضحايا الحريق باسم مجلس الوزراء ودون كلمة في سجل التعازي عبر فيها عن أحر التعازي وأصدق المواساة للأصدقاء في روسيا الاتحادية حكومة وشعبا إثر هذا المصاب آملا دوام الأمن والأمان والتقدم لروسيا وشعبها الصديق.

وشارك في تقديم التعازي وزيرا الصحة الدكتور نزار يازجي، والنقل المهندس علي حمود.