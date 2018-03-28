خمسة مسلحين يسطون على مصرف في موسكو

أفاد مصدر في الأجهزة الأمنية الروسية، بأن خمسة أشخاص مسلحين نفذوا سطوا على مصرف "بين بنك" في منطقة سوكولنيكي بموسكو، ولاذوا بالفرار على متن سيارة.