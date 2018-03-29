روسيا ترسل القافلة الـ 75 من المساعدات الإنسانية إلى دونباس

أفاد ممثل المركز الإقليمي الجنوبي لوزارة الطوارئ الروسية، أن الوزارة أرسلت، اليوم الخميس 29 مارس/آذار، قافلة السيارات الـ 75 من المساعدات الإنسانية لسكان مناطق دونيتسك ولوهانسك.

روستوف — سبوتنيك . وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك":

انطلقت السيارات التي تحمل المساعدات الإنسانية في الساعة 4.00 بتوقيت موسكو من مركز دونسك للإنقاذ التابع لوزارة الطوارئ الروسية باتجاه الحدود الروسية الأوكرانية.

وقد تم تشكيل القافلة في قرية كوفاليفكا، منطقة روستوف، وتقدم لسكان دونباس أكثر من 400 طن من المساعدات الإنسانية — مجموعات غذائية للأطفال، كتب مدرسية ومواد أساسية.

وتنقسم القافلة في الطريق إلى قسمين، أحدهما سوف يذهب إلى نقطة التفتيش "دونيتسك"، والآخر إلى ماتفييف كورغان، حيث سيتم إجراء الفحص الجمركي للبضائع.

يشار إلى أن روسيا، تقوم، منذ آب/أغسطس عام 2014، بإرسال مساعدات إنسانية إلى سكان دونباس، عن طريق تنظيم قافلات مساعدات لوزارة الطوارئ الروسية، بلغ إجمالي وزن المساعدات التي تم إيصالها إلى دونباس أكثر من 74 ألف طن.

ويذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر نيسان/أبريل من العام 2014 عملية عسكرية ضد جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك، اللتين أعلنتا استقلالها من طرف واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب الذي وقع في أوكرانيا في شهر شباط / فبراير من نفس العام، ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة، فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدني.

وتبحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس، في إطار عمل مجموعة الاتصالات التي تعقد اجتماعاتها في مينسك والتي وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة بما في ذلك وإقامة الهدنة، إلا أن الصدامات العسكرية ما زالت تحدث هناك بين الحين والآخر، رغم اتفاقات الهدنة الموقعة من الطرفين.