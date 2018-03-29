أكد مصدر في هيئات الطوارئ ارتفاع عدد الإصابات في حريق المركز التجاري في مدينة كيميروفو إلى 79 شخصا.

© Sputnik. Michael Klementiev بوتين: بعد كارثة كيميروفو هناك حشو إعلامي ومن الخارج أيضا لتأجيج الذعر وعدم الثقة

موسكو- سبوتنيك . وقال المصدر لـ"سبوتنيك": "عدد الإصابات ارتفع إلى 79 شخصا"، موضحا أنه "حتى اللحظة هناك 12 شخصا في المستشفيات، و67 مصابا يتلقون العلاج في العيادات".

يذكر أن حريقا اندلع، يوم الأحد الماضي، في مركز "الكرز الشتوي" التجاري ذي الأربعة طوابق.

ونشب الحريق في الطابق العلوي حيث يوجد عدد من دور السينما بالإضافة إلى مواقع ترفيه الأطفال.

ووفقا لآخر المعلومات لقي 64 شخصا مصرعهم نتيجة لهذه المأساة، من بينهم عدد كبير من الأطفال.

يذكر أيضا أن هذا الحريق يعتبر أحد أكبر الحرائق الأربعة التي وقعت في روسيا على مدى الــ 100 سنة الأخيرة،

وذلك في إشارة إلى الحريق الذي وقع في عام 1999 في أحد أقسام الشرطة بمدينة سامارا حيث راح ضحيته 57 شخصا والحريق الذي وقع في عام 2007 في دار المسنين في بلدة كاميشيفاتسكايا بإقليم كراسنودار حيث بلغ عدد الضحايا 63 شخصا والحريق الذي وقع في

عام 2009 في نادي "الحصان الأعرج" في مدينة بيرم حيث راح ضحيته 153 شخصا.