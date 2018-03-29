الدفاع الروسية: مغادرة 5290 مسلحا وعائلاتهم من الغوطة الشرقية إلى إدلب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس 29 مارس/ آذار، عن مغادرة 5290 مسلحا وعائلاتهم من الغوطة الشرقية إلى إدلب.

© REUTERS/ OMAR SANADIKI الأمم المتحدة: نزوح 80 ألف شخص من الغوطة الشرقية منذ 9 مارس

موسكو — سبوتنيك . وأكدت الوزارة أن 5290 مسلحا خرجوا عبر الممر الإنساني، أمس الأربعاء، وتم نقلهم في 89 حافلة إلى إدلب.

وأعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، أن 80 ألف شخص نزحوا من الغوطة الشرقية منذ التاسع من مارس/آذار، ووصل عدد منهم إلى حماة وشمال غربي سوريا.