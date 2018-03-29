موسكو تطلب من لندن المساعدة القانونية في قضية محاولة قتل المواطنة يوليا سكريبال

أعلنت الناطقة باسم لجنة التحقيق الروسية، سفيتلانا بيترينكو، أن اللجنة أرسلت طلبا رسميا إلى بريطانيا للحصول على مساعدة قانونية في القضية الجنائية تتعلق بمحاولة قتل المواطنة الروسية يوليا سكريبال.

موسكو- سبوتنيك . وقالت الناطقة: "لجنة التحقيق الروسية أرسلت إلى الهيئات المختصة البريطانية طلبا للحصول على مساعدة قانونية في القضية الجنائية، التي فتحت في إطار محاولة قتل المواطنة الروسية يوليا سكريبال".

وأوضحت بيترينكو أن الجانب الروسي يطلب من الزملاء البريطانيين تنفيذ عدد من الإجراءات التي تهدف إلى تحديد ملابسات الجريمة، وكذلك تقديم نسخ من مواد التحقيق الجنائي، ونتائج فحص مكان العثور على يوليا سكريبال.

وكانت الشرطة البريطانية أعلنت، في وقت سابق، أنها تعتبر أن سكريبال تعرض لمواد سامة أول مرة في منزله.

أضافت الشرطة في بيان لها أنه تم العثور على المادة السامة في أماكن مختلفة من سولزبوري.

وتابعت أن المواد السامة كانت بتركيز "أقل مما هو عليه في منزل سكريبال".

وفي 4 مارس/آذار، وجد سكريبال وابنته يوليا في حالة إغماء في الشارع، إثر تسميمهما بمادة مجهولة وتم نقلهما إلى مستشفى في سالزبوري.

وتتهم السلطات البريطانية روسيا بتسميم سكريبال وابنته بمادة "أ-234" السامة المشلة للأعصاب، فيما تنفي موسكو أي ضلوع لها في الحادث.