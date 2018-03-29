روسيا ترسل طائرات حربية إلى أمريكا عبر القطب الشمالي

وقامت طائرات تابعة لسلاح الجو الروسي بالرحلة إلى أمريكا الشمالية متبعة مسارا تم اكتشافه في زمن الاتحاد السوفيتي.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في كلمة له خلال اجتماع أركان وزارة الدفاع:

للمرة الأولى منذ زمن الاتحاد السوفيتي أنجز الطيران المضاد للغواصات رحلات إلى القارة الأمريكية الشمالية عبر القطب الشمالي.

وشهد عام 1937 اكتشاف هذا المسار للوصول إلى أمريكا الشمالية من روسيا عن طريق الجو. وأنجزت طائرة روسية من طراز "أنت-25" الرحلة الأولى على هذا المسار في يونيو/حزيران 1937. وحطت الطائرة التي قادها طاقم مكون من 3 طيارين: فاليري تشكالوف، غيورغي بايدوكوف، ألكسندر بيلياكوف، في مدينة فانكوفر الكندية بعدما قطعت مسافة 8504 كيلومترات محلقة في الجو.

© Sputnik. طائرة "أنت-25"

وفي شهر يوليو/تموز من نفس العام، قامت طائرة أخرى من طراز "أنت-25" يقودها ميخائيل غروموف بالرحلة من موسكو إلى مدينة سان جاسينتو بالولايات المتحدة الأمريكية عبر القطب الشمالي.