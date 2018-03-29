الطائرات العسكرية الروسية تبحث عن الغواصات في البحر الأبيض المتوسط

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن الطائرات المضادة للغواصات التابعة لسلاح طيران القوات البحرية الروسية قامت بالتدريب على البحث عن الغواصات في البحر الأبيض المتوسط من خلال المناورات التي تم تنفيذها وفقا لخطة التدريب القتالي.

موسكو- سبوتنيك. جاء في بيان إدارة الإعلام والمواصلات العامة بوزارة الدفاع بهذا الشأن:"بعد إقلاع طائرات توبوليف-142 المضادة للغواصات من أحد المطارات التي تقع على الأراضي الروسية، وقامت الطائرات بالتدرب على البحث عن الغواصات التابعة للعدو المحتمل واكتشافها وتصنيفها، وذلك في القسم الجنوبي الشرقي للبحر الأبيض المتوسط.

وسبق أن قامت أطقم هذه الطائرات بالتدريب على استخدام عوامات الرادار والسونار بشكل متكامل، بالإضافة إلى التدريب علي استقبال المعلومات الواردة وتحليلها.

وتم كذلك تنفيذ هذه المهام التدريبية بالتعاون الوثيق مع السفن التابعة للتشكيل التعبوي الدائم للقوات البحرية الروسية في البحر الأبيض المتوسط، كما قامت المقاتلات من طراز "سوخوي — 30" التابعة لسلاح طيران القوات البحرية الروسية بتنفيذ مهمة الحماية الجوية للطائرات المذكورة أعلاه.