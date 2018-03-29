تسليح مقاتلة الجيل الخامس الروسية بـ"موت فرط صوتي"

وما يسمى بالموت فرط الصوتي هو صاروخ "إكس-31" وهو صاروخ سريع جدا تصل سرعته إلى 3600 كيلومتر في الساعة.

© Sputnik. Evgeny Biyatov عرض أسرار "سو-57" في فيديو

ويتميز هذا الصاروخ بالقدرة على تغيير مساره أثناء التحليق وهو ما يجعله في غير متناول الصواريخ المضادة ووسائط الدفاع الجوي الأخرى.

ويزن صاروخ "إكس-31" أكثر من 700 كيلوغرام. ويمكن أن يتجاوز طوله 5 أمتار.

ويستطيع صاروخ "إكس-31" أن يصيب هدفاً يبعد 250 كيلومترا عن موقع إطلاقه.

وخصص هذا الصاروخ لمكافحة البوارج الحربية المعادية ورادارات الدفاع الجوي.

ويستطيع صاروخ "إكس-31" أن يتغلب بسهولة على وسائط الدفاع الجوي الصاروخية الحديثة، ويدمر سفينة حربية كبيرة مثل المدمرة حسبما أشارت صحيفة "ازفستيا".

وقد تمت تهيئة صاروخ "إكس-31" للانطلاق من طائرات "ميغ-29كا إر" و"سو-30 إس إم" و"سو-35".