تسليح مقاتلة الجيل الخامس الروسية بـ"موت فرط صوتي"

وما يسمى بالموت فرط الصوتي هو صاروخ "إكس-31" وهو صاروخ سريع جدا تصل سرعته إلى 3600 كيلومتر في الساعة.
ويتميز هذا الصاروخ بالقدرة على تغيير مساره أثناء التحليق وهو ما يجعله في غير متناول الصواريخ المضادة ووسائط الدفاع الجوي الأخرى.
ويزن صاروخ "إكس-31" أكثر من 700 كيلوغرام. ويمكن أن يتجاوز طوله 5 أمتار.
ويستطيع صاروخ "إكس-31" أن يصيب هدفاً يبعد 250 كيلومترا عن موقع إطلاقه.
وخصص هذا الصاروخ لمكافحة البوارج الحربية المعادية ورادارات الدفاع الجوي.
ويستطيع صاروخ "إكس-31" أن يتغلب بسهولة على وسائط الدفاع الجوي الصاروخية الحديثة، ويدمر سفينة حربية كبيرة مثل المدمرة حسبما أشارت صحيفة "ازفستيا".
وقد تمت تهيئة صاروخ "إكس-31" للانطلاق من طائرات "ميغ-29كا إر" و"سو-30 إس إم" و"سو-35".
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