وزير دفاع البحرين يشارك في مؤتمر موسكو للأمن والدفاع

أكد سفير مملكة البحرين لدى روسيا، أحمد الساعاتي، أن وفدا من وزارة الدفاع البحرينية برئاسة وزير الدفاع الفريق الركن يوسف بن أحمد الجلاهمة، يشارك في مؤتمر موسكو الدولي للأمن والدفاع الذي سيعقد في 4-5 نيسان/ أبريل.