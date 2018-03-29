كشف تفاصيل صاروخ قادر على إغراق حاملة الطائرات

وتم إعلان تفاصيل الصاروخ البحري الأقوى خلال مقابلة صحفية مع مسؤول في منشأة صناعية بحثية تتخصص في إبداع التقنيات البحرية.

وتم تصوير المقابلة، وبث التلفزيون الروسي مقتطفات منها.

وتبين من حديث رئيس قسم التخطيط أن منشأة "غيدروبريبور" أنتجت صاروخاً بحرياً لا يوجد مثيل له في العالم.

وقال رئيس قسم التخطيط بمنشأة "غيدروبريبور" إن "الطوربيد رقم 65 — 76" شيء يتيم في العالم من ناحية السرعة والمدى وقوة المتفجرات.

وأضاف غليب تيخونوف، رئيس قسم التخطيط، أن هذا الطوربيد قادر على إغراق حاملة الطائرات.

ولا يعتبر الطوربيد المعروف باسم "كيت" (الحوت) شيئا حديث المنشأ. فقد تمت هندسته في القرن الماضي.

وخصص طوربيد "الحوت" لمكافحة حاملات الطائرات وغيرها من البوارج الحربية المعادية.