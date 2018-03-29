الخارجية الروسية: ليس بإمكان أمريكا طرد دبلوماسيي الأمم المتحدة من طرف واحد

أكدت وزارة الخارجية الروسية أنه ليس بإمكان الولايات المتحدة طرد دبلوماسيي الأمم المتحدة من طرف واحد مشيرة إلى أن واشنطن لم تقم بالإجراءات اللازمة لذلك.

© Sputnik. egor zarembo فيينا: بريطانيا حاولت إجبارنا على طرد الدبلوماسيين الروس ونحن رفضنا

موسكو — سبوتنيك . أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن ليس من حق الولايات المتحدة أن تطرد دبلوماسيي الأمم المتحدة من طرف واحد، مشيرة إلى أن واشنطن لم تقم بالإجراءات القانونية اللازمة لطرد دبلوماسيين روس من الأمم المتحدة.

وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي:

"لا تملك الولايات المتحدة الإمكانية للتصرف من طرف واحد بالدبلوماسيين العاملين في الأمم المتحدة. هناك إجراءات معينة لذلك".

وأضافت: "نحن نحاول أن نفهم كيف نفذت الولايات المتحدة مثل قرارها هذا. كما نفهم، حتى اليوم، لم يتم العمل بهذه الإجراءات، ممثليتنا الدائمة في الأمم المتحدة تعمل على هذه المسألة".

وكان مسؤول في البيت الأبيض الأمريكي أعلن في وقت سابق، وعلى خلفية قضية "سكريبال" أن بلاده قررت طرد 48 دبلوماسيا روسيا و 12 موظفا من البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة.

وتعليقا على قيام واشنطن بهذه الخطوة، وصف مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، قرار واشنطن بأنه خطوة غير صديقة.

وقال نيبينزيا: "إن ذلك يدعو للأسف، إنها خطوة غير صديقة للغاية، لقد أبلغونا أنه سيتم طرد دبلوماسيينا، وأنه سيتعين عليهم المغادرة قبل 2 أبريل".