موسكو تستعد لزيارة وزير خارجية كوريا الشمالية

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن موسكو تستعد لزيارة وزير الخارجية الكوري الشمالي إلى روسيا، مشيرة إلى أن موسكو لا تستبعد أن تحدث هذه الزيارة خلال وقت قريب.